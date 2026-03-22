برلمانية: زيارات الرئيس السيسي للخليج رسالة حاسمة لحماية الأمن القومي العربي ودعم الأشقاء

ثمنت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، الجولة الخليجية المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسبقتها زيارات ناجحة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مؤكدة أن هذه التحركات تعكس بوضوح الدور المحوري لمصر في دعم أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وأكدت عليش، في بيان لها، أن زيارة الرئيس إلى البحرين والسعودية حملت رسائل سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، في مقدمتها التأكيد على أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر تقف بكل قوة إلى جانب أشقائها في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتهم واستقرارهم. كما تعكس هذه الزيارات حرص القيادة السياسية على تعزيز التضامن العربي وتوحيد الصف في مواجهة الأزمات الراهنة.

وأشارت "عليش" إلى أن من أبرز الرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي خلال جولته، التأكيد على رفض مصر القاطع لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية، وإدانتها لكافة أشكال التصعيد التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة، إلى جانب استمرار الجهود المصرية المكثفة لخفض التوتر ووقف التصعيد، والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية حفاظًا على مقدرات الشعوب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التحركات المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، منذ اندلاع الأزمة، تؤكد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم الأشقاء، والحفاظ على الأمن القومي العربي، والعمل على تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشددة على أن مصر لم تدخر جهدًا في مساندة دول الخليج سياسيًا ودبلوماسيًا، فضلًا عن دورها الفاعل في التواصل مع مختلف الأطراف الدولية لاحتواء الأزمة.

واختتمت النائبة شيرين عليش بيانها بالتأكيد على أن الجولة الخليجية للرئيس تمثل امتدادًا للدور التاريخي لمصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وتعكس قوة العلاقات المصرية الخليجية، التي تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتعاون والمصير المشترك، بما يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبها، مشيدة بجهود الرئيس وحرصه على أداء صلاة العيد مع المصرين رغم انشغاله بالجولات الخليجية قبل العيد وبعده .