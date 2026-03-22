قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن اسقاط طائرة مسيرة معادية في اجواء طهران
جيش الاحتلال يعلن مواصلة تنفيذ عمليات برية جنوب لبنان
اعترافات المتهم بإنهاء حياة ابنه بسبب المخدرات ببولاق الدكرور
إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين نتيجة القصف الإيراني على ديمونة وعراد إلى 175 شخصا
20 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
صلاة الضحى.. اغتنم فضلها وأدها الآن
تبطل صيام الست من شوال وتحرمك ثوابه .. الإفتاء تحذّر من 7 أفعال شائعة
غرف عمليات ونوبتجيات أمن وقطع الكهرباء..كيف يتم تأمين المدارس خلال إجازة العيد؟
ممثل إيران بالمنظمة البحرية الدولية: مضيق هرمز مفتوح للجميع باستثناء الأعداء
صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات الضفة بعد رصد صواريخ من إيران
«اللي بيحصل مهزلة».. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي
عقب هجومي ديمونا وعراد.. مستشفى "سوروكا" في إسرائيل يستقبل 170 مصابا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مصر والخليج "جسد واحد".. كيف تناولت الصحف العالمية تأكيدات الرئيس السيسي على وحدة المصير؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

أبرزت وسائل إعلام وقنوات عربية ودولية تاكيدات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد.

تأكيدات السيد الرئيس جاءت خلال الزيارة الأخوية التى قام بها إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث استقبله في السعودية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي البحرين استقلبه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

فتحت عنوان "محمد بن سلمان والسيسي يبحثان التصعيد العسكري في الشرق الأوسط" أبرزت قناة "سي ان ان" بالعربي إدانة السيد الرئيس السيسي للاعتداءات الإيرانية المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وسلطت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الضوء على حديث السيد الرئيس السيسي في السعودية حيث جدد خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي "إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها".

كما أبزرت قناة "سكاي نيوز" تصريحات السيد الرئيس السيسي خلال الزيارتين وتأكيده أن "مصر ودول الخليج يجمعهما مصير واحد"، وأن أمنهما القومي كل لا يتجزأ، باعتبار أن أمن الخليج العربي هو امتداد للأمن القومي المصري، وتناول التحركات الدبلوماسية المصرية المكثفة لوقف التصعيد بين إيران ودول الخليج.

فيما أشارت قناة "العربية "وتحت عنوان ولي العهد السعودي والرئيس المصري يناقشان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، إلى تجديد السيد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية ضد السعودية ودول المنطقة.

وتحت عنوان ولي العهد السعودي والرئيس المصري يناقشان تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، أبرزت قناة "الحدث" مباحثات ولي العهد السعودي والسيد الرئيس السيسي حيث أشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، بحث في جدة اليوم، مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورات الأوضاع الإقليمية، في مقدمتها تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه.

تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى زيارة قصيرة إلى كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، من أجل التأكيد على تضامن مصر ودعمها الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتجديد موقف مصر الثابت في إدانة ورفض الاعتداءات وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات النيل من أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها.

كما أبرز تلفزيون الشرق الدولي تحت عنوان (السيسي يجدد إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على المملكة ودول المنطقة) تأكيدات السيد الرئيس السيسي وقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها ، كما جدد السيد الرئيس خلال اللقاء إدانة مصر للاعتداءات على المملكة ودول المنطقة.

وتحت عنوان "جلالة الملك المعظم يعقد اجتماعًا مع فخامة الرئيس المصري" أبرز التلفزيون البحريني تأكيد الملك حمد أن مصر تمثل سندا أساسيا في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتقديره العالي لمواقف الدعم المستمرة من مصر في مواجهة التحديات التي تواجهها البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصةً في ظل العدوان المتواصل، مشيدًا بالدور المصري الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبشأن الزيارة للسعودية أشار التلفزيون البحريني تحت عنوان "ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس المصري تطورات الأوضاع الإقليمية"، إلى تجديد السيد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات الآثمة المتكررة على المملكة ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وأبرز التلفزيون الإماراتي تحت عنوان "عاهل البحرين والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية وتداعياتها على استقرار المنطقة"، تأكيد السيد الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى أن الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مشددين على الأهمية القصوى لوقف تهديدات إيران بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممرا دوليا هاما لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

كما أشار التلفزيون الإماراتي بعنوان "ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس المصري تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة"، إلى تجديد السيد الرئيس السيسي إدانة مصر للاعتداءات المتكررة على السعودية ودول المنطقة، ووقوف مصر وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لسيادتها وأمنها.

وسائل إعلام وقنوات عربية ودولية السيسي مصر ودول الخليج محمد بن سلمان والسيسي تداعيات التصعيد العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

الاهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

صورة أرشيفية

أبويا مبيصرفش علينا وأمي انتحرت الأول.. اعترافات مثيرة لقاتل كرموز

زيزو وبن شرقي

«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

الحبيب علي الجفري

اللهم بحق فاطمة وأبيها.. الحبيب علي الجفري: دعاء خطبة العيد صحيح ومحبة أهل البيت من عقيدة أهل السُنة

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

شيخ الأزهر

جائز شرعُا.. شيخ الأزهر يعلق على حكم التوسل في الدعاء

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026.. شيري تقدم سيارتها الكهربائية الجديدة QQ3.. إم جي تكشف عن MGS9 الرياضية

مزاد سيارات

مرسيدس وكيا .. تعرف على تفاصيل مزاد سيارات جمارك السويس والسخنة

واتساب

21 لغة بضغطة واحدة.. واتساب يستعد لميزة ستقلب الموازين على آيفون

بالصور

لوك مختلف .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»

بالحجاب.. سارة سلامة تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة بسيطة|شاهد

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد