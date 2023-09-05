بإطلالة مبهجة| زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها

خطفت هدير مندور، زوجة نجم الأهلي عمرو السولية، الأنظار بإطلالة جذابة وساحرة ، مما نالت إعجاب متابعيها وجمهورها.

وبدت زوجة لاعب الأهلي بإطلالة جذابة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع لون الاحمر، في الشفاه.

ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، موعد مباراة المارد الأحمر ضد نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر اقامتها ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، حيث تقام مساء يوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي المصري ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.