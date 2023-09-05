عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بإطلالة مبهجة| زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها

زوجة السولية
زوجة السولية

خطفت هدير مندور، زوجة نجم الأهلي عمرو السولية، الأنظار بإطلالة جذابة وساحرة ، مما نالت إعجاب متابعيها وجمهورها.

وبدت زوجة لاعب الأهلي بإطلالة جذابة، واعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع لون الاحمر، في الشفاه.

ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، موعد مباراة المارد الأحمر ضد نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر اقامتها ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، حيث تقام مساء يوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي المصري ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٩٠٥_٠٠٥٦٤٠
IMG_٢٠٢٣٠٩٠٥_٠٠٥٦٤٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ..مفأجاة في مؤشرات القبول

بعد ما أبكت والدها..10 صور لأبنة ماجد الكدواني| شاهد

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بعد قرار السعودية بشأن الإنتاج

أول رد رسمي من الأزهر على عمرة البدل: تتنافى مع المقاصد الشرعية للشعيرة

سامح شكري: تشغيل رحلات مصر للطيران إلى طوكيو بدءا من 14 سبتمبر

شكري: نعمل مع اليابان على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة السينامون رول.. جديدة وغير تقليدية

4 أسباب خطيرة تجعل طفلك يصاب بديدان البطن.. احذريها

بالفستان الأبيض.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

فيديو

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ