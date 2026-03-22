مأساة دمياط.. 5 أطفال يفقدون حياتهم وساندي بين الحياة والموت بعد انقلاب عربة كارو بالمصرف

أعلنت مديرية الصحة بدمياط أن الطفلة السادسة التى أصيبت في حادث انقلاب عربة كارو محملة بالأطفال أول أيام عيد الفطر داخل أحد مصارف قرية البستان بدمياط، أثناء قيامهم بالتنزه بالعربة، وتوفي ٥ أطفال على الفور غرقا وأصيبت الطفلة ساندى احمد مجدى عيد ، وتم نقلها إلى مسشفى دمياط العام، مازالت بالعناية المركزة بمستشفى دمياط العام.

يقول أحمد مجدى عيد والد الطفله “ لصدى البلد” إن طفلته أصيبت في الحادث أول ايام العيد وكانت مع الأطفال واستقلوا العربة الكاروا للتنزه كعادتهم داخل الكريه ولكن فوجئوا بأن العربة انقلبت في المصرف والأهالي لتحاول تنفذ الأطفال من الغرق ولكن قدر الله نفذ في ٥ أطفال وأصيبت طفلته وتم نقلها إلى مستشفى دمياط العام لتلقي العلاج ومازالت محجوزة بالعناية المركزة.

مطالبا الجميع بالدعاء لطفلتها بأن يشفيها المولى تعالى وتنجو ممن أصابها لانها كما يؤكد في أمس الحاجة الدعاء.



