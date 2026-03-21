استقبال 5332 مريضا خلال أيام عيد الفطر المبارك بمستشفيات دمياط

أكدت مديرية الصحة بدمياط، أن مستشفيات مديرية الشئون الصحية بدمياط واصلت عملها بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة، حيث تم استقبال عدد ٥٣٣٢ حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ كما تم التعامل مع ٤٤ حادثة بإجمالي ٥٠ مصابًا، وكذلك تقديم الرعاية الطبية لعدد ١١٩ حالة بالعناية المركزة، وتقديم الرعاية لعدد ٨٣ حالة داخل الحضّانات.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لكافة المرضى خلال أيام العيد.

ومن جانبه أكدالدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحه بدمياط بخالص الشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين، تقديرًا لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني، خاصة خلال فترات الأعياد.

وأضاف أننا مستمرون في أداء رسالتنا ومن أجل صحة أفضل لكل مواطن في إطار الحرص على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين خلال فترة عيد الفطر المبارك

