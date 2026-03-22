بطريقة ساخرة وجريئة.. «جاليليو» يُثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من الترجي

علّق محمد عبد الجليل، المعروف بـ "جاليليو، المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، على هزيمة الأهلي أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بطريقة ساخرة وجريئة.

ونشر مقدم برنامج زملكاوي عبر حسابه علي فيسبوك صورة لزيزو وعلق قائلا "عيد سعيد".

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

