9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

علّق الإعلامي خالد الغندور علي قائمة منتخب مصر، وذلك قبل مباراتي إسبانيا والسعودية، والتي يخوضهما المنتخب، يومي 27 و31 من شهر مارس الجاري استعداداً لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "كابتن حسام حسن يعلن عن قائمة منتخب مصر قبل مباراة الزمالك غدا و يختار ٩ لاعبين من الأهلي رغم تراجع المستوي الواضح لكثير من لاعبيه و يستبعد محمد شحاتة و محمد صبحي و احمد الشناوي من القائمة".

قائمة منتخب مصر لمباراتي السعودية وإسبانيا

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي السعودية وإسبانيا:

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، والمهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش ، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسي

خط الهجوم: مصطفي محمد، ناصر منسي.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري، ثم أمام إسبانيا يوم 31 من الشهر نفسه.