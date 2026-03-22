التصرح بدفن جثة شاب سقط من الطابق السابع بالمقطم

صرحت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع بأحد العقارات السكنية في المقطم.



تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط شاب من أحد العقارات السكنية بدائرة القسم، ووجود جثمانه أسفل العقار.

وانتقلت قوة أمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره يعمل بإحدى الصيدليات، وقد توفي متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة وتهشم في الجمجمة نتيجة السقوط من الطابق السابع.





وكشفت التحريات الأولية أن الشاب كان يعاني من ضغوط نفسية خلال الفترة الأخيرة بسبب ظروف أسرية، ما يرجح إقدامه على القفز من الشقة محل سكنه.

وأكد التقرير الطبي المبدئي أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب إثر الارتطام العنيف بالأرض، ما تسبب في نزيف داخلي وإصابات قاتلة.

وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث تبين أن الشاب كان بمفرده وقت الحادث، تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات.