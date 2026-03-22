الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة مصرع 6 أفراد من أسرة واحدة

أحمد بسيوني

بدأت نيابة كرموز بالإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة العثور على 6 جثامين، لأم وخمسة من أبنائها، داخل شقة بإحدى المجمعات السكنية بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية.

وقررت جهات التحقيق في كرموز بالإسكندرية، نقل جثامين الأم وأبنائها الخمسة إلي مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، التحفظ عليهم وعرضه مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء رشاد فاروق، بلاغًا من قسم شرطة كرموز، يفيد بمحاولة شاب إلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقطن به، وتم إنقاذه من قبل الأهالي وتبين أن به عدة إصابات.

وعلى الفور توجهت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على الشاب واقتياده إلى قسم شرطة كرموز، وبفحص الشقة التي يقطن بها تبين وجود 6 جثامين، لأم وأولادها الخمسة، بكامل ملابسهم والجثث بها إصابات ظاهرة، وتم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق، لكتابة تقرير مفصل عن سبب الوفاة والإصابات الموجودة بالجثامين.

وأقر الشاب في أقواله، خلال التحقيقات الأولية مع المباحث، أنه اتفق مع والدته علي إنهاء حياتهما وأشقائه الخمسة، بسبب رفض والدهما الذي يعمل بالخارج الإنفاق عليهم، وقد حاول إنهاء حياته أكثر من مرة ولم يتمكن من ذلك، فقرر الصعود إلى أعلى العقار للتخلص من حياته.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

