محافظ كفر الشيخ: إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية بالحامول

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، تنفيذ حالة إزالة فورية في المهد بمركز الحامول، وذلك على مساحة 200 متر مربع، تحت إشراف السيد حمزة، رئيس المركز والمدينة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وجرى تنفيذ إزالة فورية لسملين من الخرسانة تم إنشاؤهما بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وجرى تنفيذ الإزالة بالكامل حتى مستوى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار التعدي.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات الإزالة الفورية في المهد بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تعدٍ على الأراضي الزراعية.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة المتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع أي مخالفات في مهدها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية.