بهجة وسعادة.. برامج رياضية وترفيهية احتفالاً بالعيد في كفر الشيخ| صور

استقبلت مراكز الشباب والأندية بمحافظة كفر الشيخ، آلاف المواطنين خلال إجازة العيد، وذلك لقيامها بتقديم برامجها الرياضية والترفيهية وعروض التنورة والفنون الشعبية والمسابقات الثقافيّة للأطفال والشباب وتنظيم عروض فنية وأنشطة تفاعلية، فضلًا عن إطلاق مبادرات مجتمعية تستهدف نشر الثقافة الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

يأتي هذا وسط استمرار درجة الاستعداد داخل المنشآت الشبابية والرياضية وتطبيق عوامل الأمن والسلامة بالهيئات التابعة على مدار الساعة لسير الإحتفال على أكمل وجه بكافة الهيئات على مستوى المحافظة، تحت إشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وقال المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، إن مراكز الشباب والأندية تعدّ الوجهة الرئيسية للأهالي والأسر فى القرى والمدن لقضاء عطلة العيد ولم تقتصر الفاعليات على فئة عمرية محددة، بل شملت برامج ترفيهية تناسب الأطفال والشباب وكبار السن، مما جعل مراكز الشباب "بيت العائلة" خلال أيام العيد، رياضة كفر الشيخ.

وأضاف أن مراكز الشباب ستظل الوجهة الأولى للأسرة المصرية فى العيد ضمن فاعليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" بما يعزز دورها كمراكز خدمة مجتمعية مفتوحة بالمجان لإسعاد الأسر المصرية.