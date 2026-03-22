محافظ كفر الشيخ يتابع كسح مياه الأمطار بدسوق | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق في كسح ورفع تراكمات مياه الأمطار ومخلفاتها من الشوارع والمناطق المنخفضة، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

يأتي هذا فى ضوء استعدادات المحافظة لمجابهة تداعيات التقلبات الجوية، مع المتابعة المستمرة لتقارير هيئة الأرصاد الجوية والتجهيز المسبق لأي موجات طقس غير مستقرة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لسرعة الاستجابة لأي طارئ، مشددًا على عدم السماح بتراكم المياه وتحقيق السيولة المرورية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المعنية.