لمتابعة انتظام الخدمة.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام| صور

أجرى الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، جولة تفقدية مُوسعة بمستشفى دسوق العام للوقوف على مستوى الجاهزية والانضباط الإداري والفني.

وقد رافق وكيل الوزارة، خلال جولته، الدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة، الدكتور محمد عباس، مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، وأشرف كمال، مدير إدارة العلاقات العامة، والدكتور محمد عبد اللطيف مسئول التفتيش الصيدلي بدسوق، وبحضور الدكتور علاء الشريف مدير مستشفى دسوق العام، الدكتور أيمن الجرواني نائب مدير المستشفى والدكتور علي سعد وكيل المستشفى.

وقد شملت الجولة المرور على قسم الاستقبال والطوارئ، للتأكد من سرعة الاستجابة للحالات المترددة وتوافر الأطقم الطبية وفق جداول النوبتجيات مروراً بوحدة العناية المركزة.

كما تفقد المعمل وقسم الأشعة وبنك الدم، للتحقق من توافر كافة المستلزمات الطبية وفصائل الدم ومشتقاته، ووحدة قسطرة القلب وعناية القسطرة.

وتابع الدكتور محمد أبو السعد انتظام العمل بالوحدة وجاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة، مشدداً على الالتزام الصارم ببروتوكولات مكافحة العدوى ومعايير الجودة العالمية في التعامل مع الحالات الدقيقة.

وحرص وكيل الوزارة خلال جولته بالأقسام المختلفة على التواصل المباشر مع المرضى والمرافقين للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة وتذليل أي عقبات تواجههم، مؤكداً أن تقديم الرعاية الطبية المتميزة في الصروح الطبية الكبرى مثل مستشفى دسوق العام هو التزام أصيل تجاه المواطنين.