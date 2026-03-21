رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ سيدات مصر بمناسبة الاحتفال بعيد الأم

تقدم الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، بأسمى آيات التهاني والعرفان والامتنان لسيدات مصر الأمهات العظيمات، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم والذي يوافق الحادي والعشرين من مارس، معربًا عن تقديره العميق للدور التاريخي والريادي والفعال الذي تقوم به كل أم مصرية في شتي المجالات الإنسانية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، ان الأم هي رمز التضحية والعطاء، وهي شعلة النور التي تضئ الدروب، وهى السند والعون الذى لا ينضب، وهي عماد الأسرة وشريك أساسي في تطور المجتمع، مشيدًا بتضحيات الأمهات الجليلة وإسهاماتهن البارزة في حياة أبنائهن وأسرهن ومجتمعهن من أجل غد أفضل، معتبرًا إياهن شريكات رئيسيات في بناء الوطن وتحقيق تقدمه.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ احترامه وتقديره للأمهات الفضليات من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري اللاتي قدمن الكثير للمساهمة في تقدم ورفع شأن الجامعة بين الجامعات المصرية والعالمية.

كما أكد الدكتور يحيى عيد، أن عيد الأم يمثل رسالة حب وتقدير لرمز العطاء، وإيمان راسخ بمكانة الأم الكبيرة، وعرفانا بدورها الأصيل في بناء الأمم، مؤكدًا أن المرأة شريك أساسي في التنمية، وعماد الأسرة، ومثال يحتذى به فى العطاء في جميع الميادين، داعياً الموالي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على كل أم مصرية بموفور الصحة والعافية .