في أول أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد مستشفى الصدر| صور

أجرى الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، زيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى الصدر بكفر الشيخ، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من تقديم الرعاية الطبية للمواطنين على أكمل وجه خلال فترة الإجازة.

يأتي هذا في إطار جولاته الميدانية المستمرة لضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الميدانية المفاجئة، الدكتور محمد النجار، مدير مكتب وكيل الوزارة، الدكتور محمد عباس، مدير إدارة الطوارئ، الدكتور محمد هراس، مدير إدارة الصيدلة، وأشرف كمال، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا جمال، المدير المناوب بمستشفى صدر كفر الشيخ والدكتورة عبير الرحماني، مدير إدارة الأشعة بالمديرية.

شملت جولة وكيل الوزارة ومرافقيه المرور على قسم الاستقبال، وتابع آلية التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة توقيع الكشف الطبي، فضلاً عن المرور على عيادة الأسنان لمتابعة انتظام تقديم الخدمة للمترددين على العيادة خلال أيام العيد.

تفقد قسم العناية المركزة للاطمئنان على استقرار الحالة الصحية للمرضى المقيمين وتوافر الأطقم الطبية المناوبة، الصيدلية للتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.