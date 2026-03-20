محافظ كفر الشيخ يستقبل القيادات الأمنية والتنفيذية لتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، لتلقي التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في أجواء يسودها الود والعمل الوطني بروح الفريق الواحد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، حيث تبادل المحافظ التهاني مع الحضور، معربًا عن خالص أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم بالخير والتقدم والاستقرار، مؤكدًا على أهمية تعزيز روح التعاون والتكافل بين جميع فئات المجتمع.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن الأعياد تمثل فرصة لتجديد قيم الترابط والتراحم بين أبناء الوطن، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية والتنفيذية في تحقيق الاستقرار وتوفير أجواء آمنة للمواطنين خلال فترة العيد، وموجهًا باستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.