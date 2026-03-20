توزيع الورود والهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الفطر المبارك.. صور

خرج الآلاف من أبناء محافظة كفرالشيخ بهجة وسرورا في مظاهر احتفالية غمرت شوارع كفرالشيخ بيوم العيد.

وشارك أعضاء ومتطوعو إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ بتوزيع الحلوى والورود إضافة إلى كروت التهنئة التي كُتب عليها "تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية"، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير" على المارة والأهالي وتبادل التهاني بالعيد، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة الطيبة.

وفي هذا متصل، قدم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، التهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات ورجال الدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما قدم محافظ كفر الشيخ خالص التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.