أندية ومراكز شباب كفر الشيخ تستقبل آلاف المصلين لأداء صلاة عيد الفطر |صور

استقبلت 90 ساحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة كفر الشيخ، آلاف المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بمدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف، برعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصرية والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن كافة الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة تستقبل المواطنين على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" في موسمها الخامس، مؤكدًا نجاح المبادرة في تقديم الخدمات الترفيهية والرياضية المتنوعة التي جعلت مراكز الشباب وجهة الأسرة المصرية الأولى في الأعياد والمناسبات.

كما أعدت مراكز الشباب حفلات ترفيهية وعروضًا مسرحية للأطفال وملاهي بحدائق الأطفال مع تطبيق عوامل الأمن والسلامة ومتابعة مستمرة من غرفة العمليات المركزية بالمديرية على مدار الساعة بكافة الهيئات التابعة، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب.

ويعكف فريق عمل المديرية من أعضاء الإدارة العامة للشباب، البرلمان والتعليم المدني، تنمية النشء المكتب الفني، الإدارة الاستراتيجية ومعاون مدير المديرية للشباب وإدارة العلاقات العامة والإعلام والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية على متابعة الفعاليات والتغطية الإعلامية لها على مدار الساعة.