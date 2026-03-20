المحافظ والآلاف من أهالي كفر الشيخ يؤدون صلاة عيد الفطر.. صور

أدى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك وسط الآلاف من الأهالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشيبشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، والشيخ رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وهنأ محافظ كفر الشيخ أبناء المحافظة بعيد الفطر المبارك، داعياً الله ـ عز وجل ـ أن يجعله عيد خير وسعادة على الشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية.

وفي سياق متصل، أدى الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ صلاة عيد الفطر المبارك بساحات الخلاء والمساجد الكبرى، وسط أجواء يسودها البهجة والفرحة والسعادة الغامرة.