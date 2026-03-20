بمناسبة العيد.. محافظ كفر الشيخ يوزع الهدايا على الأطفال الأيتام

حرص المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك، على زيارة دار الأيتام الرضع بشارع الشهيد محمد الدمرادش بمدينة كفرالشيخ، مقدما لهم الهدايا والألعاب، والتي تحتضن 36 طفلًا وطفلة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي .

كما وجه محافظ كفرالشيخ، المشرفين بتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للأطفال، وتوفير كافة سبل الدعم لضمان حياة كريمة لهم، مؤكدًا على دور الدولة في تقديم أفضل مستويات الرعاية والدعم، بما يسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الأيتام أمانة في أعناقنا، داعيًا إلى ضرورة تكاتف الجميع لتوفير كل ما يحتاجونه من رعاية ودعم، مشيرًا إلى أهمية التكافل الاجتماعي والتلاحم بين أفراد المجتمع، لما له من دور في بناء شخصياتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.