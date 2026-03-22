استمرار توافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأجواء ثالث أيام عيد الفطر

واصل المواطنون توافدهم على الحدائق والمتنزهات والملاهي بالمحافظات للاستمتاع بأجواء ثالث أيام "عيد الفطر المبارك"

ففي محافظة كفر الشيخ استقبلت مدينة مصيف بلطيم اليوم/الأحد/ في عيد الفطر المبارك، أهالي المحافظة والمدن المجاورة، لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك بالشواطئ والحدائق، والملاهي و الكفتريات خاصة مع برودة الجو وحالة الطقس البارد إلا أن الحدائق والمتنزهات والملاهي شهدت توافد ا من المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك،

كما أكد هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم جاهزية الشواطئ والمرافق والخدمات، والتأكد من اكتمال التجهيزات لاستقبال المصطافين خلال إجازة العيد بجانب سيارات الإسعاف لمواجهة أي حالات طارئة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الوحدات الصحية بالمدينة.

وأشار هيثم عطية إلى أن مصيف بلطيم يعد من أبرز المقاصد السياحية والترفيهية بالمحافظة، حيث يضم ستة شواطئ (الفنار - النرجس - الزهراء - السلام - الأمل - الفيروز) خلال الأعياد والعطلات الرسمية، خاصة في موسم الصيف، مما يتطلب تكثيف الجهود لضمان تقديم خدمات متميزة تتناسب مع استقبال المصطافين ورواد اليوم الواحد والاستعدادات لصيف 2026 م.