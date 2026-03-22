نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بخطوبتها على السيناريست شريف عمرو الليثي وذلك وسط أجواء عائلية حيث اقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صور ملك فى خطوبتها بعد ظهورها بلوك بسيط و انيق من تسريحة شعر “الكعكه” والميك اب بألوان البينك من احمر الخدود و احمر الشفاه الوردى وهو نفس اللوك التى ظهرت به شقيتها ليلي أحمد زاهر فى حفل زفافها .

من هو شريف عمرو الليثي؟

ينتمي شريف الليثي إلى جيل جديد من صناع السينما، اختار أن يشق طريقه من بوابة التأليف والكتابة السينمائية.

ورغم ظهوره الإعلامي المحدود، استطاع أن يلفت الأنظار كمؤلف واعد يسعى لترك بصمة خاصة في عالم السينما.

بدأ أولى تجاربه كسيناريست من خلال فيلم زوجة رجل مش مهم، الذي يضم نخبة من النجوم من بينهم ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني، ومن إخراج معتز التوني، ليشكل العمل انطلاقته الفعلية في مجال الكتابة السينمائية.

كما يتعاون حاليًا مع الفنان أحمد فهمي في فيلم جديد من تأليفه يحمل عنوان الفيل على الدرفيل، تشارك في بطولته أسماء جلال، ومن المنتظر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.