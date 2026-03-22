ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

يعد ماسك بياض البيض و الأرز من الوصفات الطبيعية لتنقية البشرة ومحاربة الرؤوس السوداء.

بياض البيض يساعد على شدّ المسام وتنظيفها من الأوساخ، والأرز يستخدم كمقشر طبيعي يزيل الجلد الميت و يعطى البشرة نعومة و نقاء مع الاستعمال المنتظم يعطي إحساس بالنظافة والانتعاش ويساعد على تحسين مظهر البشرة.

فوائد الماسك:

1-شد البشرة

2-تضييق المسام

3-تقليل الزيوت الزاءدة

4-تغذية الجلد بالبروتين

5-علاج البشرة الدهنية

6-تفتيح البشرة

7-تقشير وتفتيت الشواءب

انتبه..

قد يسبب بياض البيض جفافاً شديدا للبشرة الجافة لذا ينصح بضرورة الترطيب وهو انسب أكثر للبشرة الدهنية والمختلطة.

الطريقة:

نأخذ بياض بيضة+مطحون الأرز تخفق البيضة جيدا ثم نظيف عليها نصف ملعقة صغيرة من مطحون الأرز ويمكن اضافة نصف ملعقة صغيرة عسل ، تخلط المكونات جيدا ثم تطبق على وجه نظيف لمدة 15_20دقيقة.

يغسل بماء دافىء وبحركات داءرية ثم يعاد غسله بماء بارد لغلق المسام ولابد من الترطيب مباشرةً.