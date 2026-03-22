ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

يعد ماسك بياض البيض و الأرز من الوصفات الطبيعية لتنقية البشرة ومحاربة الرؤوس السوداء.
بياض البيض يساعد على شدّ المسام وتنظيفها من الأوساخ، والأرز يستخدم كمقشر طبيعي يزيل الجلد الميت و يعطى البشرة نعومة و نقاء مع الاستعمال المنتظم يعطي إحساس بالنظافة والانتعاش ويساعد على تحسين مظهر البشرة.
فوائد الماسك:
1-شد البشرة
2-تضييق المسام
3-تقليل الزيوت الزاءدة
4-تغذية الجلد بالبروتين
5-علاج البشرة الدهنية
6-تفتيح البشرة
7-تقشير وتفتيت الشواءب
انتبه..
قد يسبب بياض البيض جفافاً شديدا للبشرة الجافة لذا ينصح بضرورة الترطيب وهو انسب أكثر للبشرة الدهنية والمختلطة.
الطريقة:
نأخذ بياض بيضة+مطحون الأرز تخفق البيضة جيدا ثم نظيف عليها نصف ملعقة صغيرة من مطحون الأرز ويمكن اضافة نصف ملعقة صغيرة عسل ، تخلط المكونات جيدا ثم تطبق على وجه نظيف لمدة 15_20دقيقة.
يغسل بماء دافىء وبحركات داءرية ثم يعاد غسله بماء بارد لغلق المسام ولابد من الترطيب مباشرةً.