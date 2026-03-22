فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو صادم، يوثق واقعة تحرش جسدي بسيدة داخل سيارة ميكروباص على أحد خطوط السير بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج؛ ما أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين الأهالي.

ماذا حدث؟

وكان قد نشر شاب هذا المقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه قام بتصويره يوم الأربعاء الماضي، أثناء استقلاله ميكروباص في طريقه إلى منزله بمدينة أخميم، حيث رصد خلاله قيام شاب في العقد الثالث من العمر بالتحرش بسيدة تجلس أمامه، من خلال ملامستها بيده بشكل متعمد.

وأوضح صاحب الفيديو أنه تظاهر بالانشغال في هاتفه المحمول، حتى يتمكن من توثيق الواقعة دون إثارة انتباه المتهم، مشيرًا إلى أن السيدة كانت تبدو مرهقة وتحمل متعلقات كثيرة، وربما لم تنتبه لما يحدث، الأمر الذي استغله الشاب في ارتكاب فعلته، بحسب روايته.

وأضاف أن الواقعة لم تكن تبدو الأولى من نوعها بالنسبة للمتهم، مرجحًا تكرار مثل هذه الأفعال من جانبه، مطالبًا بسرعة تحديد هويته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، خاصة أن ملامحه ظهرت بوضوح في الفيديو المتداول.

ودعا ناشر المقطع المواطنين إلى التعاون في التعرف على المتهم، وإبلاغ الجهات المعنية، مؤكدًا أنه قام بمشاركة الفيديو على أمل الوصول إليه ومحاسبته، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الآخرين.