«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على خسارة الأهلي من الترجي التونسي بنتيجة 3-2 وتوديع بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي.

وشارك الدردير صورة لثلاثي الأهلي القادم من نادي الزمالك، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك:

"لو كانوا يعرفون يجيبوا إفريقيا، كانوا جابوها لنا".



وكان الترجي التونسي قد نجح في إحراز هدف التقدم في شباك الأهلي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح نتيجة المباراة 2-1. وأحرز محمد أمين توغاي الهدف بعد تسديدة من نقطة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وبدأ الأهلي المباراة بالضغط على الترجي بحثًا عن هدف التقدم، خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت الأكثر نشاطًا وشكلت خطورة على دفاعات بطل تونس.

ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة، بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى مررها أليو ديانج، قابلها تريزيجيه بتسديدة ارتطمت بالدفاع، ثم أعادها وسددها مرة أخرى لتسكن يسار المرمى.