كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

رغم أن القهوة قد ترتبط بزيادة معدل ضربات القلب، مما قد يثير القلق بشأن تأثير الكافيين على صحة القلب، إلا أن استهلاكه بكميات معتدلة قد يكون له تأثير عكسي مفيد، حيث قد يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت إحدى الدراسات التي قارنت بين أنماط مختلفة من استهلاك القهوة، أن النساء اللاتي تناولن كميات معتدلة منها كنّ أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن تناولن كميات أقل.

وتشير بعض الأدلة أيضًا إلى أن الكافيين قد يُقلل من خطر الإصابة بـ:

-مرض باركنسون.

-أمراض الكبد.

-سرطان القولون والمستقيم.

-السكري من النوع الثاني.

-الخرف.

كما قد يُساعد الكافيين في تخفيف بعض أنواع الصداع، وقد يكون له دور في تحسين أعراض الربو، إلا أن هذه الفوائد لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيدها.

