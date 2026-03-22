كاملة العدد.. إقبال على حديقة صنعاء في ثالث أيام العيد بكفر الشيخ| صور

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، اليوم، إقبالاً كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا من كافة مدن وقرى المحافظة؛ للاحتفال بإجازة عيد الفطر المبارك في ثالث أيامها.

وحرصت الأهالي على التوافد على الحديقة والاستمتاع بالمساحات الخضراء والمتنزهات، والألعاب الترفيهية والملاهي داخل الحديقة، فضلاً عن زيارة حديقة الحيوان المتواجدة داخل حديقة صنعاء.

توفير كافة الخدمات

كما وفرت إدارة الحديقة برئاسة المحاسب محمد مصطفى عيسى، كافة الخدمات للمواطنين للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفر الشيخ، أن حديقة صنعاء تعد مقصدًا للعديد من الزوار ومتنفسًا ترفيهىًا متميزًا لأبناء كفرالشيخ، لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، بالاضافة الى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز فضلاً عن المسطحات الخضراء، بالحديقة، وتأمينها بكاميرات مراقبة رئيسة في مدخل الحديقة ومحيطها تعمل علي مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة.