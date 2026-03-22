القليوبية: إقبال على مراكز الشباب والحدائق فى ثالث أيام العيد.. صور

شهدت الحدائق ومراكز الشباب بمحافظة القليوبية إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة علي مستوى الجمهورية، حيث تحولت المراكز إلى ساحات مفتوحة للأسر والأطفال.



وتضمنت الفعاليات عروض التنورة، وفقرات العرائس للأطفال، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية، التي أسهمت في نشر أجواء البهجة بين الحضور، تأكيدًا على دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع وتعزيز مشاركة مختلف الفئات.



من ناحية واصلت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية استقبال زوارها فى ثالث أيام عيد الفطر من مختلف المحافظات المجاورة الذين توافدوا عليها للاستمتاع بجمال الحدائق الخلابة ومياهها الصافية وأشجارها المعمرة النادرة.



وتصدرت حدائق القناطر الخيرية قائمة الوجهات الترفيهية، لما تتمتع به من مساحات خضراء واسعة وإطلالات مميزة على فرعي نهر النيل بالإضافة الى الالعاب، ما يجعلها مقصدًا مفضلًا للزائرين من مختلف المحافظات.