محافظ القليوبية: فرض الانضباط واستعادة المظهر الحضاري خلال إجازة عيد الفطر

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية نتائج الحملة الميدانية المكبرة التي قادتها الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها اليوم السبت الموافق 21 مارس 2026، لرفع كافة الإشغالات والتعديات، ضمن خطة المحافظة لفرض الانضباط واستعادة المظهر الحضاري خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار الحملات الميدانية لمتابعة الانضباط داخل المدينة، مشددًا على الالتزام بالقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات، حفاظًا على المظهر الحضاري وسهولة الحركة المرورية خلال إجازة العيد.

كما شدد على أهمية متابعة تنفيذ الحملات بشكل يومي ومنتظم في كافة شوارع وميادين المدينة، لمنع أي تجاوزات تعيق حركة المواطنين والمركبات، مع ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات بالمحافظة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على رفع كافة الإشغالات والتعديات خلال فترة العيد، مؤكداً أن تطبيق القانون ومواجهة أي مخالفات يمثلان أولوية قصوى للحفاظ على حقوق المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة