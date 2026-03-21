محافظ القليوبية يتابع حملات إزالة التعديات في بنها وطوخ وشبين القناطر

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على أهمية اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها فورًا بكل حسم في مهدها.



ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميداني المستمر خلال فترة الإجازات، ومنع أي شكل من أشكال التعدي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، حفاظًا على الرقعة الزراعية وفرض الانضباط داخل وخارج الحيز العمراني.

وشدّد على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، التي تعمل على مدار الساعة، لرصد أي مخالفات أو محاولات استغلال فترة العيد في البناء غير القانوني.

وفي هذا الإطار، أسفرت الحملات المنفذة بمركز ومدينة بنها، بقيادة المحاسب وليد محمد الشهاوي رئيس المدينة، عن إزالة 9 حالات تعدٍ على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 1220 مترًا مربعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، وضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة (28)، قاد الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، حملات مكبرة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ خارج الحيز العمراني، شملت إقامة أسوار سويسي بقرية "بنوى" على مساحة 280 مترًا، وتشوين أعلاف بكفر شبين على مساحة 100 متر، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية.

أما في مركز ومدينة طوخ، فقد أكد المهندس وائل جمعة، رئيس المدينة، استمرار المتابعة على مدار الساعة، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية، بحضور الدكتور محمد أبو النور سكرتير المجلس، والأستاذة نجلاء شعبان رئيسة وحدة نامول، من إزالة سقف مخالف بقرية الناصرية، إضافة إلى إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية قام صاحبها بإعادة البناء بعد إزالة سابقة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فورًا.

واختتم المحافظ توجيهاته بالتأكيد على استمرار المراقبة والمتابعة دون انقطاع في كافة القرى والمدن، مشيرًا إلى أن أي محاولة للتعدي ستُقابل بإزالة فورية في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة والمظهر الحضاري للمحافظة.