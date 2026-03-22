التصعيد مستمر.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مجمع أصفهان النووي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إيراني، قال إن هناك غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مجمع أصفهان النووي.



وجاء أيضًا تضرر مركز القيادة والسيطرة على الأمن بمجمع أصفهان النووي إثر قصف أمريكي إسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء نقلا عن ممثل إيران ‌لدى المنظمة البحرية الدولية، اليوم الأحد، إن بلاده على استعداد للتعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة ⁠لتحسين سلامة الملاحة البحرية وحماية البحارة في الخليج.



وقال علي موسوي إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء تلك المرتبطة "بأعداء إيران"، مضيفا أن المرور عبر ‌هذا ⁠الممر المائي الضيق ممكن بالتنسيق مع طهران بشأن الترتيبات الأمنية.

وتابع موسوي قائلا إن "الدبلوماسية تبقى ⁠أولوية لإيران، إلا أن وقف العدوان بشكل كامل، فضلا عن بناء ⁠الثقة المتبادلة، أكثر أهمية".

وقال إن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية ⁠على إيران هي "السبب الرئيسي في الوضع الراهن في مضيق هرمز".



