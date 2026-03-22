المفوضية الأوروبية تحث الدول الأعضاء على خفض أهداف تخزين الغاز الطبيعي بسبب الحرب في إيران

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على خفض أهداف تخزين الغاز الطبيعي، وذلك بعد أن تسببت الحرب على إيران في تعطيل الإمدادات الرئيسية وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال متحدث باسم المفوضية - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعتها، اليوم /الأحد/ - إن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن حث وزراء الطاقة في التكتل على استخدام المرونة المتاحة بموجب لوائح تخزين الغاز الحالية وشجعهم على الاستفادة منها.

وسلط يورجنسن الضوء على أنه يمكن للدول الأعضاء في التكتل خفض أهداف التخزين بما يصل إلى 20 نقطة مئوية، عشرة في الظروف الصعبة لملء خزانات الغاز تحت الأرض وخمسة أخرى في ظل ظروف فنية معينة وخمسة إضافية في حالات ظروف السوق غير المواتية.

واعتبر يورجنسن، أن التطورات العسكرية في المنطقة تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، كما أشار إلى أن هذا الوضع وما يرافقه من توترات يؤثر بشكل كبير في البنية التحتية للطاقة وفي استقرار أسواق النفط والغاز العالمية.