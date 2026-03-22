قطر تعلن وفاة 6 أشخاص في سقوط طائرة مروحية بالمياه الإقليمية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن جهود عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين إثر حادث سقوط الطائرة المروحية في المياه الإقليمية للدولة، أسفرت عن العثور على 6 من أصل 7 أشخاص كانوا على متنها، حيث تم التأكد من وفاة الذين تم العثور عليهم.



وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على منصة، إكس اليوم، أن الفرق المختصة لا تزال تواصل عملياتها المكثفة للعثور على المفقود الأخير.

وتقدمت وزارة الداخلية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، فجر اليوم، عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة.



وأشارت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - إلى أنه يجري البحث عن طاقمها والركاب.



وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية في قطر أن فرقها المختصة تباشر عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة، وذلك إثر حادث سقوط الطائرة المروحية.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه يشارك في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ كل من فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا).