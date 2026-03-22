لمناقشة التطورات الإقليمية..محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني و العماني

تباحث وزيرا الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي والعماني بدر البوسعيدي هاتفيا حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان وزير الخارجية الايراني هنأ في هذا الاتصال الهاتفي، نظيره العماني بعيد الفطر المبارك كما استعرض وجهات النظر الايرانية تجاه المستجدات الجارية في المنطقة و العدوان الامريكي الصهيوني الظالم على ايران.



بدوره هنأ وزير الخارجية العماني نظيره الايراني بعيد الفطر السعيد كما قدم تهانيه ايضا بحلول عيد النوروز للوزير عراقجي وللشعب الايراني.



و من جانبها، أفادت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء نقلا عن ممثل إيران ‌لدى المنظمة البحرية الدولية، اليوم الأحد، إن بلاده على استعداد للتعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة ⁠لتحسين سلامة الملاحة البحرية وحماية البحارة في الخليج.



وقال علي موسوي إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء تلك المرتبطة "بأعداء إيران"، مضيفا أن المرور عبر ‌هذا ⁠الممر المائي الضيق ممكن بالتنسيق مع طهران بشأن الترتيبات الأمنية.



وتابع موسوي قائلا إن "الدبلوماسية تبقى ⁠أولوية لإيران، إلا أن وقف العدوان بشكل كامل، فضلا عن بناء ⁠الثقة المتبادلة، أكثر أهمية".



وقال إن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية ⁠على إيران هي "السبب الرئيسي في الوضع الراهن في مضيق هرمز".