رئيس الأركان الباكستاني: لن نسمح لمسلحي أفغانستان بتقويض أمننا

قال رئيس أركان الدفاع الباكستاني المشير عاصم منير، إنه لن يُسمح للمسلحين الذين ينطلقون من ملاذات آمنة عبر الحدود في أفغانستان بتقويض أمن باكستان.

ونقلت شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية؛ اليوم /الأحد/ - إن إدارة العلاقات العامة بين القطاعات (ISPR) في الجيش الباكستاني أشارت إلى أن المشير منير صرح بذلك خلال زيارته منطقة "كرم" بمناسبة عيد الفطر ولقائه الجنود والضباط الباكستانيين.

وأشارت الشبكة، إلى أن مطلب الحكومة الباكستانية لايزال قائمًا، وهو أن تلتزم حركة "طالبان" فى أفغانستان بتعهداتها في اتفاقية الدوحة، وأن تضمن عدم استخدام الأراضي الأفغانية في عمليات إرهابية ضد إسلام آباد؛ إن هذا الوعد لم يُنفذ، مما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين البلدين الجارين.

وكانت القوات الباكستانية - قبل إعلان وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر - ترد على هجمات حركة طالبان الأفغانية غير المبررة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 450 عنصرًا من طالبان ومسلحين من حركة طالبان باكستان،