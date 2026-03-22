مجلس التعاون لدول الخليج: حقنا اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن

جدّد الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.

وأكد أن هذه الاعتداءات تعكس نهجًا تصعيديًا مرفوضًا، يقوّض جهود التهدئة ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي، مشددًا على رفض دول المجلس للادعاءات الإيرانية التي تحاول تحميلها مسؤولية أي عمليات عسكرية.

وأشار إلى تمسك دول المجلس بحقها الكامل، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون مقدراتها.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817) لعام 2026.

واختتم بالتأكيد على وحدة دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل في مواجهة أي تهديدات، واستمرارها في العمل المشترك لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.