الطاقة الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت منشآت النقل ومحطات تحلية المياه

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الطاقة الإيراني، قال إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت منشآت النقل ومحطات تحلية المياه.

وأعلن وزير الطاقة الإيراني، عن تدمير أجزاء من شبكة توزيع المياه والبنى التحتية للكهرباء جراء الهجمات.

و في وقت سابق، أفادت الشرطة الإسرائيلية بمقتل شخص لم تعرف هويته بعد، إثر إصابة مركبة جراء سقوط صاروخ في منطقة الحدود بإصبع الجليل، كما اندلعت حرائق في عدد من المركبات.

وأكدت الشرطة أن قوات من لواء الشمال، بينها حرس الحدود وخبراء المتفجرات، تعمل في المكان، داعية الجمهور إلى الابتعاد عن مواقع السقوط وعدم لمس الشظايا.

كما أفادت القناة 12 بوقوع أضرار لحقت بمركبة في مسغاف عام، مشيرة إلى أن الحادث يرجح أنه نجم عن إطلاق نار من لبنان، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن الحديث يدور عن صاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله.

وأوضحت تقارير أخرى أن شخصين أصيبا في مسغاف، أحدهما في حالة خطيرة للغاية، مع استمرار التحقق من نوع السلاح المستخدم.



