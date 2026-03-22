إيرادات أفلام عيد الفطر.. برشامة يحافظ على الصدارة وايجي بيست يلاحقه

تصدر فيلم برشامة، للفنان هشام ماجد، إيرادات السينما في موسم افلام عيد الفطر المبارك، وجاء بعده فيلم ايجي بيست، في المركز الثاني، بينما جاء فيلم فاميلي بيزنس، ثالثا.

فيلم برشامة

وحقق فيلم برشامة، إيرادات أمس السبت 21 مارس، وصلت إلى 16 مليون و844 ألف جنيه، و479 جنيه، ليحافظ على صدارة أفلام عيد الفطر المبارك.

برشامة من بطولة النجوم: هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

وتدور أحداث الفيلم في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وفساد وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

الفيلم من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، وخالد دياب، ومن إنتاج شركتي «سكاي ليميت» و«فيلم سكوير».

فيلم ايجي بيست

بينما حقق فيلم ايجي بيست، إيرادات بلغت 5 ملايين و683 ألف و950 جنيه، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

الفيلم من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم ويعد إنتاجاً يعكس روح الجيل الجديد من الفنانين وصناع السينما في مصر.

فيلم "إيجي بيست" مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي، يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عميقة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعاً قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة. يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق نجاحاً هائلاً، لكنه يغير حياتهما بشكل جذري ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية في العصر الرقميومن جانبه قال طارق نصر، المنتج والرئيس التنفيذي لشركة "ذا بلانت ستوديوز":

"فيلم 'إيجي بست' ليس مجرد قصة عن القرصنة الرقمية، بل هو عمل شبابي يعبر عن طموحات جيل بأكمله. إنه يناقش مرحلة محورية في تطور العصر الرقمي بمصر، ويسلط الضوء على الصراع بين الشغف والمسؤولية في إطار إنساني يناقش الصداقة والحب. نحن متحمسون لتقديم هذا العمل بطابع شبابي وأصيل، وبمشاركة مواهب متميزة مثل أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، ومروان بابلو الذي يظهر لأول مرة كممثل."

فيلم فاميلي بيزنس

بينما بلغت إيرادات فيلم فاميلي بيزنس، 2 مليون و507 ألف و762 جنيه، ليحتل المركز الثالث في أفلام عيد الفطر المبارك.

فيلم «فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد، غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، أحمد الرافعي، محمود عبد المغني، وأسامة الهادي.

الفيلم من تأليف ورشة «3Bros»، وإنتاج محمد رشيدي (رشيدي فيلمز)، وإخراج وائل إحسان.

ويُعد الفيلم التعاون الثاني بين النجم محمد سعد والمنتج محمد رشيدي، بعد نجاحهما الكبير في فيلم «الدشاش»، الذي حقق أعلى الإيرادات في مصر والدول العربية.