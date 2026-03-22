الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

انحراف الحاجز الأنفي.. أسباب لا تتوقعها عن الشخير أثناء النوم

انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
رنا عصمت

يحدث  الشخير عندما يتعرّض تدفق الهواء عبر الفم والأنف للانسداد، وهناك عدة عوامل قد تؤثر على هذا التدفق نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

أسباب الشخير أثناء النوم

1-انسداد الممرات الأنفية:

قد يعاني بعض الأشخاص من الشخير فقط خلال موسم الحساسية أو عند الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية.

كما أن مشكلات الأنف مثل انحراف الحاجز الأنفي (عندما يكون الجدار الفاصل بين فتحتي الأنف غير مستقيم) أو وجود زوائد أنفية قد تؤدي إلى انسداد مجرى الهواء.

2-ضعف توتر عضلات الحلق واللسان:

عندما تكون عضلات الحلق واللسان مرتخية بشكل زائد، قد تنزلق إلى مجرى الهواء وتؤدي إلى انسداده.

3-زيادة أنسجة الحلق:

غالبًا ما يرتبط ذلك بـ زيادة الوزن كما أن بعض الأطفال قد يعانون من تضخم اللوزتين أو اللحمية، مما يسبب الشخير.

4-طول الحنك الرخو أو اللهاة:

قد يؤدي طول الحنك الرخو أو اللهاة (النسيج المتدلي في مؤخرة الفم) إلى تضييق الممر بين الأنف والحلق. ومع التنفس، تهتز هذه الأنسجة وتتصادم معًا، مما يسبب الشخير.

5-تناول الكحول أو بعض الأدوية:

مثل الكحول أو مرخيات العضلات، حيث تؤدي إلى ارتخاء مفرط في عضلات الحلق واللسان.

6-وضعية النوم:

النوم على الظهر قد يزيد من احتمالية الشخير، وكذلك استخدام وسادة ناعمة جدًا أو كبيرة الحجم.

7-قلة النوم:

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يؤدي إلى ارتخاء زائد في عضلات الحلق، مما يزيد من الشخير.

