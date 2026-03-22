حفيظ الدراجي يكشف سر سقوط الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

علّق المعلق الرياضي حفيظ الدراجي على خسارة الأهلي من الترجي التونسي بنتيجة 3-2 وتوديع بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي.

وقال “الدراجي”، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: «يجب أن يكون الترجي التونسي على هذا المستوى حتى يسجل ثلاثية على الأهلي المصري في ملعبه ويقصيه من ربع نهائي دوري الأبطال».

وكان الترجي التونسي قد نجح في إحراز هدف التقدم في شباك الأهلي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتصبح نتيجة المباراة 2-1. وأحرز محمد أمين توغاي الهدف بعد تسديدة من نقطة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وبدأ الأهلي المباراة بالضغط على الترجي بحثًا عن هدف التقدم، خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت الأكثر نشاطًا وشكلت خطورة على دفاعات بطل تونس.

ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة، بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى مررها أليو ديانج، قابلها تريزيجيه بتسديدة ارتطمت بالدفاع، ثم أعادها وسددها مرة أخرى لتسكن يسار المرمى.