الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد من المشاركة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر لها 15 سبتمبر الجاري.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “نظام الهبد والرزع في الأخبار لازم يتوقف شوية، واختلاق الأخبار التي لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف: “إمام عاشور يتدرب مع الأهلي بشكل طبيعي آخر يومين، لكنه قد لا يشارك أمام اتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي وقد يشارك، اللاعب تعافى من الإصابة، ولكن مش بعد 12 أسبوع مثلما قال البعض وتحدي ورهان، على إيه الموضوع مش محتاج تحديات ورهانات على الإطلاق”.

وتعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور خلال الصيف الحالي قادما من صفوف ميتلاند الدنماركي.