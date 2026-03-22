المتحدث باسم الأوقاف: حب المصريين لرسول الله وآل بيته دين صادق وتاريخ مشهود

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار جميعًا، هو عندنا نحن المصريين دين صادق وتاريخ مشهود.

وأضاف الدكتور أسامة رسلان، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»: أن محبتنا لهم غير مشروطة، ولا محدودة بزمان أو مكان أو ظرف أو مأرب، وهذا بعض فهمنا وتطبيقنا للمودة في القربى، كما نزل بها القرآن الكريم.

وأشار إلى أن سيدنا النبي الأكرم وآل بيته الأطهار أكرم وأجلّ عند المصريين من أن تُستغل محبتهم في غرض أو ملاسنة أو مكايدة أو تحقيق مكاسب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن عقيدتنا هي أوسط الأمور، وهو المنهج الذي اختاره الله لهذه الأمة.