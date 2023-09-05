كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

تلقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة كبيرة بعد غياب أهم أحد أهم عناصر الأحمر اللاعب محمود متولى خلال مران الفريق في معسكر النمسا.

وكتب ماهر همام نجم الاهلي السابق، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "محمود متولي يتعرض لإصابه عضليه خلال معسكر النادي اللاهلي وسيغيب عن التدريبات من شهر الي شهر ونصف"

وينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، موعد مباراة المارد الأحمر ضد نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر اقامتها ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الإفريقي موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، حيث تقام مساء يوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي المصري ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.