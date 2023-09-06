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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح وميسي وهالاند.. الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

صدى البلد

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الأربعاء، قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية “بالون دور”، لأفضل لاعب في العالم لموسم 2022-2023.

القائمة شهدت تواجد 30 لاعبًا، على أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في حفل يُقام يوم الاثنين 30 أكتوبر على مسرح دو شاتيلييه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وشهد القائمة تواجد قائد منتخب مصر، محمد صلاح جناح فريق لفربول، للمرة الخامسة في مسيرته.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

– جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

– نيكولو باريلا (إنتر الإيطالي)

– جود بيلينجهام ( ريال مدريد)

– كريم بنزيما (اتحاد جدة)

– ياسين بونو (الهلال السعودي)

– كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

– روبين دياز (مانشستر سيتي)

– أنطوان جريزمان ( أتلتيكو مدريد)

– إلكاي جوندوجان (برشلونة)

– جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي)

– إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

– هاري كين (بايرن ميونخ)

– راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)

– خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

– روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

– إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

– لاوتارو مارتينيز (إنتر)

– كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

– ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي)

– كيم مين جاي (بايرن ميونخ)

– لوكا مودريتش (ريال مدريد)

– جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

– مارتين أوديجارد (أرسنال)

– أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)

– فيكتور أوسيمين (نابولي)

– رودري (مانشستر سيتي)

– بوكايو ساكا (أرسنال)

– محمد صلاح (ليفربول)

– برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

– فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

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