غياب رونالدو ووجود صلاح .. اللاعبون المرشحون للفوز بالكرة الذهبية |القائمة كاملة

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم عن عام 2023.



وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المقدمة، بقائمة مكونة من 30 لاعبًا.



كما شهدت القائمة غياب مفاجئ للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بعد تواجده في 19 نسخة سابقة لأول مرة.



وجاءت القائمة كاملة كالتالي:



- جوسكو جفارديول – لايبزيج الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي

- أندريا أونانا –إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي

- كريم بنزيما –ريال مدريد الإسباني والاتحاد السعودي

- محمد صلاح –ليفربول الإنجليزي

- جمال موسيالا –بايرن ميونخ الألماني

- جود بيلينجهام –بوروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني

- بوكايو ساكا –أرسنال الإنجليزي

- كيفين دي بروين - مانشستر سيتي الإنجليزي

- برناردو سيلفا –مانشستر سيتي الإنجليزي

- راندال كولو مواني –آينتراخت فرانكفورت الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

- خفيتشا كفاراتسخيليا –نابولي الإيطالي

- إيمليانو مارتينيز –أستون فيلا الإنجليزي

- روبين دياز –مانشستر سيتي الإنجليزي

- نيكولو باريلا –إنتر ميلان الإيطالي

- إيرلينج هالاند –مانشستر سيتي الإنجليزي

- مارتن أوديجارد –أرسنال الإنجليزي

- إلكاي جوندوجان –مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني

- ياسين بونو –إشبيلية الإسباني والهلال السعودي

- جوليان ألفاريز –مانشستر سيتي الإنجليزي

- فينيسيوس جونيور –ريال مدريد الإسباني

- رودريجو هيرنانديز "رودري" –مانشستر سيتي الإنجليزي

- أنطوان جريزمان –أتليتكو مدريد الإسباني

- ليونيل ميسي –باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي

- لاوتارو مارتينيز –إنتر ميلان الإيطالي

- روبرت ليفاندوفسكي –برشلونة الإسباني

- كيم مين جاي –نابولي الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني

- لوكا مودريتش –ريال مدريد الإسباني

- كيليان مبابي –باريس سان جيرمان

- فيكتور أوسيمين –نابولي الإيطالي

- هاري كين –توتنهام الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.