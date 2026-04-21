أحمد جابر : توجيهات الرئيس السيسي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتعاون مع فنلندا

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع فنلندا تمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.

وقال النائب في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن هذه الزيارة تعكس بوضوح ثقة الدول الأوروبية، وعلى رأسها فنلندا، في الاقتصاد المصري وما يشهده من تطور كبير في البنية التحتية ومناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن اصطحاب وفد من رجال الأعمال الفنلنديين يعكس رغبة حقيقية في إقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين.

وأضاف أن التركيز على قطاعات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والتعليم، والصناعة، يعزز من فرص نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وشدد النائب أحمد جابر على أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن توسيع قاعدة الاستثمارات والتبادل التجاري يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.