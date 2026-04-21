بالصور

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

آية التيجي

حذّر خبير العظام البريطاني David Leach من أن العادات اليومية المرتبطة بنمط الحياة الحديث أصبحت سببًا رئيسيًا في انتشار آلام الرقبة والظهر، وقد تؤدي إلى أضرار دائمة في المفاصل إذا لم يتم الانتباه لها مبكرًا.

وأوضح الخبير، الذي يمتلك خبرة تمتد لنحو 30 عامًا في علاج مشاكل العضلات والمفاصل، أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة والعمل لساعات طويلة أمام اللاب توب، بالإضافة إلى الجلوس لفترات ممتدة، يؤدي إلى إجهاد تدريجي للجسم دون أن يشعر الشخص بذلك في البداية.

“جسمك بيتشكل حسب وضعك”.. الخطر الحقيقي يبدأ بصمت

وشبّه الخبير الجسم بقالب “الجيلاتين”، موضحًا أن البقاء لفترات طويلة في وضعية خاطئة يجعل الجسم يتكيف معها تدريجيًا، مما يؤثر على شكل العمود الفقري وحركة العضلات.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه مع الوقت، تظهر أعراض مثل:
تيبس الرقبة والكتفين
آلام الظهر المستمرة
ضعف الحركة
إجهاد العضلات
وأشار إلى أن كثيرًا من الأشخاص لا يدركون المشكلة إلا بعد تحول الألم إلى حالة مزمنة.

“رقبة الموبايل”.. مرض العصر الجديد

من أبرز المشكلات التي أشار إليها التقرير ما يُعرف بـ “رقبة التكنولوجيا” أو Tech Neck، وهي حالة تنتج عن الانحناء المستمر للنظر إلى الهاتف أو اللاب توب.

وهذا الوضع يزيد الضغط على فقرات الرقبة بشكل كبير، وقد يؤدي مع الوقت إلى:
ـ تشوه في وضعية الرأس
انحناء الكتفين
ـ إجهاد العمود الفقري

الجلوس الطويل يهدد صحتك

وتشير بيانات NHS إلى أن البالغين يقضون حوالي 9 ساعات يوميًا في الجلوس، سواء أثناء العمل أو المواصلات أو مشاهدة التلفزيون، وهو ما يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل الجهاز العضلي الهيكلي.

كما أن هذه المشكلات تصيب أكثر من 20 مليون شخص في بريطانيا، وتُعد من الأسباب الرئيسية لزيارة الأطباء.

نصائح سريعة لتصحيح وضعية الجسم

وقدّم الخبراء مجموعة من الحلول البسيطة لتقليل الضرر:
ـ رفع شاشة الكمبيوتر إلى مستوى العين
ـ تجنب النظر للأسفل عند استخدام الهاتف
ـ أخذ فواصل حركة كل ساعة أو ساعتين
ـ الجلوس بوضعية صحيحة (الركبتان أقل من مستوى الحوض)
ـ ممارسة تمارين تقوية الظهر مثل السحب (Rowing) ورفع الذراعين

هل الضرر دائم؟ الخبراء يطمئنون

ورغم التحذيرات، أكد الخبراء أن المشكلة ليست مستحيلة العلاج، وأن التغيير في العادات اليومية يمكن أن يحسن الوضع بشكل كبير، خاصة في المراحل المبكرة.

لكنهم شددوا على أن الاستمرار في العادات الخاطئة قد يؤدي إلى تغييرات دائمة في شكل الجسم ووظيفته.

آلام الرقبة والظهر رقبة الموبايل وضعية الجسم الصحيحة أضرار الجلوس الطويل مشاكل العمود الفقري عادات يومية خاطئة صحة المفاصل علاج آلام الرقبة نصائح تحسين القوام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

القمح

مصر تحقق طفرة في زراعة القمح: 3.7 مليون فدان وإنتاج متوقع يتجاوز 10 ملايين طن

رئيس الوزراء

خبير اقتصادي : خطاب الدكتور مدبولي أمام البرلمان سردية لإدارة الأزمة

السيارات

خبير صناعة السيارات: ارتفاع الأسعار مستمر بسبب اضطراب الاقتصاد العالمي

بالصور

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد