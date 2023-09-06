الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

الكاف يلغي التعاقد مع قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، بعد سيطرة وهيمنة على جميع بطولات الاتحاد الأفريقي (كاف) سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية لفترة طويلة، ولم يتخيل أبرز المتشائمين أن ينفصل عقد الشراكة بين الشبكة القطرية والكاف، خاصة أن التعاقد بينهما يستمر لمدة 12 عاما، بداية من 2017.

تقارير إنجليزية

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، إلغاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتفاق المبرم مع شبكة القنوات bein sports، الناقل الحصري لمباريات القارة السمراء في مختلف البطولات.

ولمتابعة المزيد حول أسباب فسخ تعاقد الكاف مع قنوات “بي إن سبورتس”.. تابع الفيديو جراف التالي: