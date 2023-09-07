رئيس الليجا: تمنيت اعتزال ميسي في برشلونة

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، أنه كان يرغب في إنهاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، مسيرته في نادي برشلونة.



وقال رئيس الليجا في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عبر حسابه على منصة إكس:" ميسي لم يعد إلى برشلونة لأنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق معه".

وأضاف:" تمنيت أن ينهي مسيرته في الدوري الإسباني، كان ذلك أفضل بالنسبة له ولي ولبرشلونة".



يذكر أن ليونيل ميسي غادر نادي برشلونة في عام 2021 عقب فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية التي عانى منها.



ولعب ميسي عامين في صفوف باريس سان جيرمان عقب رحيله عن برشلونة، ثم انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف.