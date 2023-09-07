بعد انتقال إمام عاشور.. سيف الجزيري يكشف موقفه من الانضمام للنادي الأهلي

حسم اللاعب سيف الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، موقفه من إمكانية الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الاحتراف في الفترة الراهنة، وانتقال عدد من لاعبي الفارس الأبيض إلى المنافسين الرئيسيين مثل الأهلي وبيراميدز في الفترة الأخيرة.

سيف الجزيري يتحدث عن إمكانية الانتقال لصفوف الأهلي

وقال "الجزيري"، خلال تصريحات تلفزيونية من خلال قناة "إم بي سي مصر" نقلتها قناة "العربية"، إن الانتماء وحب الناس بالنسبة له أمر لا يُشترى بالمال، ومن الصعب بالنسبة له أن يستغنى عنهم بعد ما شاهده داخل صفوف نادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وتابع سيف الجزيري: "حب الناس مينفعش حد يشتريه بالفلوس، فكرة الخروج من نادي الزمالك، وتشوف الناس بتقول عليك يا خاين وأشياء من هذا القبيل أمر من الصعب تحمله".

وعن انتقال إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي، عقب سيف الجزيري قائلا إنه كان يتوقع انتقال إمام عاشور لصفوف النادي الأهلي، وذلك لأن تصرفات اللاعب الأخيرة كانت تدل على ذلك، ألا أنه لم يكن يستطيع الخروج والتصريح بذلك في هذا الوقت.

ويعتبر سيف الجزيري واحد من أبرز اللاعبين الذين ظهروا في صفوف الزمالك في السنوات الماضية، وكان واحد من أسباب تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري لعامين متتاليين في السنوات الأخيرة، سواء تحت قيادة باتريس كارتيرون، أو تحت قيادة جيسفالدو فيريرا.

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